Земсков рассказал о своей первой зарплате в пляжном футболе

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Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков рассказал о своей первой зарплате в данном виде спорта.
Земсков рассказал о своей первой зарплате в пляжном футболе
  • РИА Новости

«Первая зарплата, когда я попал в Суперлигу, равнялась 25 тыс. рублей в месяц. Всё дело в отношении. Я знаю многих молодых талантливых ребят, которые заканчивали карьеру в 25 лет. Хотя я сам так завязал с большим футболом из страха остаться в нищете, если вдруг не получится. Но можно спокойно совмещать спорт и работу. В пляжном футболе таких примеров много. Но понятно, что все топовые футболисты имеют хорошие контракты, кому-то доплачивают национальные федерации, кто-то живёт за счёт клубов», — заявил Земсков в интервью RT.

Ранее он рассказал, как научился бить через себя.

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