Игрок сборной России по пляжному футболу рассказал, как научился бить через себя

Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков вспомнил, как научился бить через себя.

«В детстве занимался акробатикой. Вспоминаю, как, будучи мальчиком, записывал на кассеты «Дневник Лиги чемпионов», поскольку он шёл довольно поздно. И в одном из матчей футболист «Фиорентины» забил какой-то космический мяч через себя. Просто кайфовал от этого гола и сломал дома пару диванов, стараясь пробить так же. Оттуда и взялась любовь к кульбитам. А потом пришёл в пляжный футбол и понял, что здесь вполне можно так бить, и это не пижонство, а эффективный приём», — заявил Земсков в интервью RT.

Ранее футболист сборной России по пляжному футболу заявил, что на ЧМ судьи не знали правил.