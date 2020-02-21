Игрок сборной России по пляжному футболу рассказал, как научился бить через себя

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Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков вспомнил, как научился бить через себя.
Игрок сборной России по пляжному футболу рассказал, как научился бить через себя
  • РИА Новости

«В детстве занимался акробатикой. Вспоминаю, как, будучи мальчиком, записывал на кассеты «Дневник Лиги чемпионов», поскольку он шёл довольно поздно. И в одном из матчей футболист «Фиорентины» забил какой-то космический мяч через себя. Просто кайфовал от этого гола и сломал дома пару диванов, стараясь пробить так же. Оттуда и взялась любовь к кульбитам. А потом пришёл в пляжный футбол и понял, что здесь вполне можно так бить, и это не пижонство, а эффективный приём», — заявил Земсков в интервью RT.

Ранее футболист сборной России по пляжному футболу заявил, что на ЧМ судьи не знали правил.

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