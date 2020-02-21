Игрок сборной России по пляжному футболу: на ЧМ судьи не знали правил

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Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков негативно высказался о судействе на чемпионате мира в Парагвае.
Игрок сборной России по пляжному футболу: на ЧМ судьи не знали правил
  • РИА Новости

«В пляжном футболе стремятся развивать вид спорта по всему миру. Это касается в том числе судей. Можно было далеко не ходить и взять три-четыре бригады из России, уровень судейства в таком случае был бы гораздо выше. А так получилось, что люди не знали простейших правил. К тому же BSWW (Всемирная организация пляжного футбола) требует от судей давать свистки при минимальных касаниях. Я этого не понимаю», — заявил спортсмен в интервью RT.

Ранее Земсков объяснил, почему дебютировал в сборной России по пляжному футболу в 30 лет. 

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