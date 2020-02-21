Земсков объяснил, почему дебютировал в сборной России по пляжному футболу в 30 лет

Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков рассказал, почему дебютировал в составе национальной команды только в 30 лет.

«30 лет — действительно поздно, но так сложилось. Всё-таки в России до недавних пор пляжный футбол не был тем видом спорта, в который приходят заниматься с самого детства. Многие пробуют себя в большом футболе, а в «пляжке» оказываются ближе к 25. Что касается меня, то раньше приходилось совмещать спорт с работой, приоритеты были расставлены несколько иначе. А когда попал в «Спартак», понял, что всё неплохо получается. Потихоньку начал прогрессировать, и главный тренер сборной Михаил Лихачёв обратил на меня внимание», — заявил спортсмен в интервью RT.

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