СМИ: РФС согласовал новый контракт с Черчесовым

Российский футбольный союз (РФС) согласовал новый контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Как сообщает «Чемпионат», новое соглашение с 56-летним специалистом будет рассчитано до 2022 года.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла на домашнем чемпионате мира 2018 года до стадии 1/4 финала, что является лучшим результатом в её истории. Сборная России также отобралась на чемпионат Европы 2020 года, где её соперниками по группе стали команды Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт контрольный матч с Сербией в Москве.