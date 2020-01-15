Богалий прокомментировала предложение сократить число участников КМ по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказала мнение о предложении норвежского биатлонного эксперта Ола Лунде сократить количество участников на гонках Кубка мира для повышения зрелищности.

«Несколько лет назад уже урезали составы. До этого для топовых стран был лимит в семь спортсменов, сейчас — шесть. Но если биатлон набирает популярность, разве это плохо? Да, присоединяются новые страны, конкуренция растёт, все бьются за максимальную квоту, а в тех странах, которые её добились, биатлон развивается особенно динамично. К тому же, если мы не даём молодым спортсменам подключаться к соревнованиям, не происходит омоложения состава», — заявила Богалий RT.

Она высказала мнение, что не стоит отказываться от проведения спринтерских и индивидуальных гонок, которые не отличаются особой динамичностью.

«Сейчас появляются новые дисциплины, но, на мой взгляд, должна сохраняться и классика. Возможно, эти виды интересны довольно узкому кругу специалистов, но эти гонки были по сути основополагающими для биатлона как вида спорта. К тому же выиграть с четырьмя нулями индивидуальную гонку по-прежнему очень престижно», — подытожила олимпийская чемпионка, добавив, что, по её мнению, количество 100—110 человек является оптимальным для участников таких гонок.

Ранее сообщалось, что Владимир Аликин не согласен с предложением сократить число участников КМ по биатлону