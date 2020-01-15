Президент ACA считает, что бой Емельяненко и Исмаилова станет одним из самых интересных событий года

Президент российского промоушена по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко поделился ожиданиями от поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«Неоспоримый факт: Александр Емельяненко бьёт, «как конь копытом», что делает его серьёзным и крайне опасным соперником в противостоянии с любым бойцом! Что касается Исмаилова, то это парень с огромными амбициями и очень большой мотивацией», — приводит слова Яценко РИА Новости.

Он отметил, что предстоящий поединок с Емельяненко можно назвать самым большим боем в жизни Исмаилова.

«Оба бойца являются яркими звёздами на небосклоне российского ММА, и их бой однозначно станет одним из самых интересных спортивных событий 2020 года!» — добавил президент ACA.

Поединок Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля на турнире АСА 107. Бой пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, тогда как в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что президент ACA ожидает большого спроса на билеты на бой Александра Емельяненко с Исмаиловым.