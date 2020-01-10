Президент ACA ожидает большого спроса на билеты на бой Александра Емельяненко с Исмаиловым

Президент Лиги по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко назвал дату начала продажи билетов на бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

«Мы ожидаем ажиотажный спрос на билеты на турнир ACA 107, который пройдёт 3 апреля в Москве. Билеты поступят в продажу 7 февраля. К этому времени уже будет сформирован основной кард турнира. Стоимость билетов будет варьироваться от 1500 до 50 000 рублей», — цитирует Яценко пресс-служба АСА.

38-летний Александр Емельяненко и 33-летний Магомед Исмаилов встретятся в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира ACA 107. Бой по правилам ММА пройдёт в тяжёлом весе.

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