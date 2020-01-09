Fight Nights сделает предложение Кокляеву
- РИА Новости
По словам президента Fight Nights Камила Гаджиева, которые передаёт «Спорт-Экспресс», речь идёт о Гран-при среди габаритных бойцов.
«Мише мы обязательно сделаем предложение. Он один из тех, кто в представлении не нуждается. Его участие было бы воспринято на ура», — добавил Гаджиев.
В Гран-при предполагается участие восьми бойцов-гигантов, имя первого из которых уже было объявлено. Им стал бразилец Зулузиньо.
Ранее сообщалось, что Bellator пока не обсуждал с Фёдором Емельяненко его следующий бой.