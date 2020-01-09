Fight Nights сделает предложение Кокляеву

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Промоушен Fight Nights Global сделает предложение стронгмену Михаилу Кокляеву для участия в турнире по смешанным единоборствам.
Fight Nights сделает предложение Кокляеву
  • РИА Новости

По словам президента Fight Nights Камила Гаджиева, которые передаёт «Спорт-Экспресс», речь идёт о Гран-при среди габаритных бойцов.

«Мише мы обязательно сделаем предложение. Он один из тех, кто в представлении не нуждается. Его участие было бы воспринято на ура», — добавил Гаджиев.

В Гран-при предполагается участие восьми бойцов-гигантов, имя первого из которых уже было объявлено. Им стал бразилец Зулузиньо.

Ранее сообщалось, что Bellator пока не обсуждал с Фёдором Емельяненко его следующий бой.

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