Шкарин был ошарашен назначением Сетьена главным тренером «Барселоны»

Защитник сборной России по пляжному футболу и московского «Спартака» Антон Шкарин прокомментировал назначение бывшего тренера национальной команды Кике Сетьена наставником испанского клуба «Барселона».

«Когда прочитал о назначении Кике в «Барсу», был ошарашен. Некогда мой тренер возглавил любимый испанский клуб. Вряд ли он меня помнит, но, думаю, работа в России ему запомнилась — в ноябре 2005 года мы отправились на сборы в Севастополь. Когда мы ехали в автобусе на базу по горному серпантину, он был в шоке от количества снега, мол, как в таких условиях можно работать, да и ещё готовиться к турниру по пляжному футболу? Тогда из-за погоды мы только четыре раза вышли на песок за весь сбор. В его глазах мы читали приблизительно такое: «Вам с работой в таких условиях стать чемпионами мира — это как мне возглавить «Барсу», — рассказал Шкарин RT.

Ранее Николай Писарев оценил перспективы Сетьена на посту наставника «Барселоны».