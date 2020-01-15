Экс-начальник ЦСКА заявил, что покинул клуб из-за разногласий с Бабаевым

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Бывший начальник команды московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал, по какой причине покинул коллектив.
Экс-начальник ЦСКА заявил, что покинул клуб из-за разногласий с Бабаевым
  • РИА Новости

«У меня случился нервный срыв. Я ещё не отошёл от матча с «Арсеналом». Нам забили из-за спорного вне игры, мнения по этому моменту разделились. Я сильно переживал — ещё и жена в тот период находилась в больнице, перенесла серьёзную операцию», — цитирует Якунчикова Sport24.

По его словам, после игры это вылилось в разногласия с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым, который начал общение в неуважительной форме, на что получил грубый ответ. Как рассказал Якунчиков, Бабаев думал, что он не сможет выполнять свои обязанности по общению с арбитрами после игры, хотя он всегда разбирал с судьями спорные эпизоды в спокойной обстановке. 

«Сразу после этой ситуации я заболел, хотя мне, как показалось, не верили. Но это так. В принципе, я готов был лететь на матч с «Эспаньолом», но исполнительный директор Дмитрий Егоров сказал: «В Барселону тебе уже не надо. Это решение Бабаева», — сказал Якунчиков.

После 19 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.

Ранее экс-футболист ЦСКА Лукас Сантос рассказал о своих впечатлениях от жизни в Москве.

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