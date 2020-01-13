Экс-игрок ЦСКА Сантос о России: в ресторанах на меня бросали косые взгляды

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Экс-футболист ЦСКА Лукас Сантос, вернувшийся в бразильский «Васко да Гама» по истечении срока арендного договора, рассказал о своих впечатлениях от жизни в Москве.
Экс-игрок ЦСКА Сантос о России: в ресторанах на меня бросали косые взгляды
  • РИА Новости

«Этот опыт важен с профессиональной точки зрения. В прошлом году мне понадобилось время, чтобы повзрослеть. Его мне предоставил ЦСКА. Перешёл туда, поиграл, пожил один. Это помогло познакомиться с европейским футболом. Думаю, этот год будет сильно отличаться от предыдущего», — приводит слова спортсмена Globo Esporte.

При этом Сантос затруднился ответить, сталкивался ли он в период проживания в России с расизмом, сославшись на незнание русского языка.

«Надеюсь, мне не пришлось испытать это. В торговых центрах и ресторанах на меня иногда бросали косые взгляды, но ничего особенного. Был случай с Малкомом в «Зените». Это очень раздражает в футболе. Но в клубе меня приняли хорошо. Понравилось, как ко мне относились», — отметил бразилец.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может арендовать нигерийского форварда из «Уотфорда».

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