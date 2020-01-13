ЦСКА может арендовать нигерийского форварда из «Уотфорда»

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Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему английского «Уотфорда» Исааку Саксессу.
ЦСКА может арендовать нигерийского форварда из «Уотфорда»
  • © Martyn Haworth, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

По сведениям Foot Mercato, армейцы намерены взять 24-летнего нигерийца в аренду с правом дальнейшего выкупа. Сделка может состояться уже текущей зимой. До занимающего 17-е место в таблице АПЛ «Уотфорда» Саксесс выступал в Испании за «Гранаду», а также на правах аренды за «Малагу». Он дважды сыграл за сборную Нигерии. Ранее ЦСКА приобрёл белорусского форварда Илью Шкурина.

Ранее сообщалось, что «Спартак» прилетел в ОАЭ для подготовки ко второй части чемпионата России.

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