«Спартак» прилетел в ОАЭ для подготовки ко второй части чемпионата России

Футболисты, тренеры и персонал московского «Спартака» прибыли в Абу-Даби для проведения учебно-тренировочного сбора перед началом второй части сезона-2019/20.

@fcsm_official

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«Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и +19 °C», — проинформировал официальный Twitter клуба. 🖥 Привет, Абу-Даби! Мы приземлились в столице Объединённых Арабских Эмиратов 🇦🇪



Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и +19 😍 #КрасноБелыеСборыpic.twitter.com/C2BQVQORhG — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2020 Ранее сообщалось, что экс-наставник «Спартака-2» Виктор Булатов считает уход Солтмурада Бакаева в «Рубин» большой потерей для красно-белых.