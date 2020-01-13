«Спартак» прилетел в ОАЭ для подготовки ко второй части чемпионата России

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Футболисты, тренеры и персонал московского «Спартака» прибыли в Абу-Даби для проведения учебно-тренировочного сбора перед началом второй части сезона-2019/20.
«Спартак» прилетел в ОАЭ для подготовки ко второй части чемпионата России
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«Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и +19 °C», — проинформировал официальный Twitter клуба.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Спартака-2» Виктор Булатов считает уход Солтмурада Бакаева в «Рубин» большой потерей для красно-белых.

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