«Спартак» прилетел в ОАЭ для подготовки ко второй части чемпионата России
- @fcsm_official
«Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и +19 °C», — проинформировал официальный Twitter клуба.
🖥 Привет, Абу-Даби! Мы приземлились в столице Объединённых Арабских Эмиратов 🇦🇪— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2020
Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и +19 😍 #КрасноБелыеСборыpic.twitter.com/C2BQVQORhG
Ранее сообщалось, что экс-наставник «Спартака-2» Виктор Булатов считает уход Солтмурада Бакаева в «Рубин» большой потерей для красно-белых.