Булатов считает уход Солтмурада Бакаева большой потерей для «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов ответил на вопрос, является ли для «Спартака» потерей уход полузащитника Солтмурада Бакаева, который заключил контракт с казанским «Рубином».

«Конечно! Когда летом 2018-го я принял «Спартак-2», Солтмурад был ещё совсем сырой. К тому моменту всего полгода успел за дубль отыграть. Но прибавлял на глазах. Он невероятно волевой, целеустремленный, и в матчах, и на тренировках он выкладывается от и до», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Солтмурад похож на своего брата Зелимхана по манере игры. По его словам, они оба обладают ярким дриблингом, скоростью и мощным ударом.

«Правда, иногда Солтмурад перетягивает одеяло на себя. Издержки молодости. Если добавит в понимании командной игры, мы получим футболиста очень высокого уровня», — добавил Булатов.

Солтмурад Бакаев является воспитанником красно-белых. В текущем сезоне 20-летний футболист сыграл два матча в Российской премьер-лиге.

Ранее Булатов рассказал, что гендиректор клуба Томас Цорн сообщил ему о решении Леонида Федуна решил назначить Романа Пилипчука главным тренером «Спартака-2».