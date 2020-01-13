Булатов: Цорн сообщил, что Федун решил назначить Пилипчука главным тренером «Спартака-2»
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«До 10 января работа шла в штатном режиме, готовились к сборам. Всё это время я был на связи с Томасом Цорном, генеральным директором. 10-го встретились в офисе, и он сообщил, что накануне владелец клуба принял решение назначить главным тренером «Спартака-2» Романа Пилипчука», — цитирует Булатова «Спорт-Экспресс».
Он также признался, что не ожидал своего увольнения на данном этапе, хотя думал о нём в начале декабря, так как на совете директоров признали выступление команды неудовлетворительным.
«Я с оптимизмом смотрел в весеннюю часть чемпионата. Не сомневался, что наша молодёжь ещё прибавит, к тому же планировалось усиление», — добавил Булатов.
Булатов работал в «Спартаке-2» с мая 2018 года. После 25 проведённых матчей в первенстве ФНЛ — 2019/20 красно-белые имеют 25 очков и располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице.
52-летний Пилипчук в 2016—2018 годах работал в главном «Спартаке» помощником итальянца Массимо Карреры. Позднее он входил в тренерский штаб грозненского «Ахмата» и возглавлял минское «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Спартак» отправился на сбор в ОАЭ в составе 26 футболистов.