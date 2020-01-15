В Федерации бокса России отреагировали на послание Путина Федеральному собранию

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию полностью отражает ценности организации в области поддержки детей и образования.
В Федерации бокса России отреагировали на послание Путина Федеральному собранию
  • РИА Новости

«Послание президента полностью отражает ценности Федерации бокса России в области поддержки детей и образования. Мы ведём системную деятельность в области социальных проектов по поддержке спортивного образования, развития детского спорта. Владимир Владимирович сказал, что «нужно сформировать для детей все условия, в том числе образование», и мы постоянно работаем в своей сфере по этому вопросу», — цитирует Кремлёва официальный сайт Федерации бокса России.

По его мнению, дети должны ощущать такие подлинные ценности семьи, как теплота, забота и любовь. Он также подчеркнул, что ФБР намерена расширить свои социальные проекты и создать новые, продолжая развивать детский и юниорский спорт.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России начала своё расследование по поводу допинг-теста Александра Беспутина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить