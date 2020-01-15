В Федерации бокса России отреагировали на послание Путина Федеральному собранию

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию полностью отражает ценности организации в области поддержки детей и образования.

«Послание президента полностью отражает ценности Федерации бокса России в области поддержки детей и образования. Мы ведём системную деятельность в области социальных проектов по поддержке спортивного образования, развития детского спорта. Владимир Владимирович сказал, что «нужно сформировать для детей все условия, в том числе образование», и мы постоянно работаем в своей сфере по этому вопросу», — цитирует Кремлёва официальный сайт Федерации бокса России.

По его мнению, дети должны ощущать такие подлинные ценности семьи, как теплота, забота и любовь. Он также подчеркнул, что ФБР намерена расширить свои социальные проекты и создать новые, продолжая развивать детский и юниорский спорт.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России начала своё расследование по поводу допинг-теста Александра Беспутина.