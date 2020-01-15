В Федерации бокса России отреагировали на послание Путина Федеральному собранию
- РИА Новости
«Послание президента полностью отражает ценности Федерации бокса России в области поддержки детей и образования. Мы ведём системную деятельность в области социальных проектов по поддержке спортивного образования, развития детского спорта. Владимир Владимирович сказал, что «нужно сформировать для детей все условия, в том числе образование», и мы постоянно работаем в своей сфере по этому вопросу», — цитирует Кремлёва официальный сайт Федерации бокса России.
По его мнению, дети должны ощущать такие подлинные ценности семьи, как теплота, забота и любовь. Он также подчеркнул, что ФБР намерена расширить свои социальные проекты и создать новые, продолжая развивать детский и юниорский спорт.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России начала своё расследование по поводу допинг-теста Александра Беспутина.