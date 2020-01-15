Хачанов проиграл Миллману во втором круге турнира ATP в Окленде

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от австралийца Джона Миллмана в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в новозеландском Окленде.

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Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 3:6. В четвертьфинале Миллман сыграет с французом Бенуа Пэром, который одолел бразильца Тьяго Монтейро. Ранее Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хобарте.