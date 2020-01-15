Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хобарте

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Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Катрин Беллис в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Хобарте.
Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хобарте
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:1. 

В 1/4 финала турнира Кудерметова сыграет либо с Онс Жабер из Туниса, либо с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Ранее Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP в Аделаиде.

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