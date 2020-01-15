Матчи квалификации Australian Open были прерваны из-за смога
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.
«Условия в «Мельбурн-парке» постоянно изучаются, все решения относительно проведения матчей будут приниматься в сотрудничестве с нашей медицинской командой, бюро метеорологии штата Виктория», — заявил собеседник агентства.
Матчи турнира прерываются второй день подряд.
Ранее сообщалось, что словенская теннисистка из-за дыма испытала проблемы с дыханием во время квалификации Australian Open.