Матчи квалификации Australian Open были прерваны из-за смога

Квалификационные матчи турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне были прерваны и перенесены из-за смога от лесных пожаров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

«Условия в «Мельбурн-парке» постоянно изучаются, все решения относительно проведения матчей будут приниматься в сотрудничестве с нашей медицинской командой, бюро метеорологии штата Виктория», — заявил собеседник агентства.

Матчи турнира прерываются второй день подряд.

Ранее сообщалось, что словенская теннисистка из-за дыма испытала проблемы с дыханием во время квалификации Australian Open.