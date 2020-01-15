Матчи квалификации Australian Open были прерваны из-за смога

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Квалификационные матчи турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне были прерваны и перенесены из-за смога от лесных пожаров.
Матчи квалификации Australian Open были прерваны из-за смога
  • Pixabay

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира. 

«Условия в «Мельбурн-парке» постоянно изучаются, все решения относительно проведения матчей будут приниматься в сотрудничестве с нашей медицинской командой, бюро метеорологии штата Виктория», — заявил собеседник агентства.

Матчи турнира прерываются второй день подряд.

Ранее сообщалось, что словенская теннисистка из-за дыма испытала проблемы с дыханием во время квалификации Australian Open.

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