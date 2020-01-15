Месси признался, что соперничество с Роналду было для него особенным

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что соперничество с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду было для него особенным в период выступления португальца за «Реал».

«Это было особое соперничество, которое сохранится навсегда. Нелегко поддерживать определённый уровень долгое время. Мы играли за команды, в которых требовалось очень многое, за «Реал» и «Барселону». Это лучшие команды в мире», — приводит слова Месси DAZN.

По его мнению, они шли на равных долгое время. Кроме того, аргентинец отметил, что для него данное соперничество было очень приятным, а также за этим было интересно наблюдать болельщикам.

«Когда Криштиану играл за «Реал», наши матчи всегда получались особенными. Теперь эти времена прошли, у нас больше опыта, и надо смотреть вперёд», — добавил Месси.

Ранее Месси поблагодарил тренера Эрнесто Вальверде за его работу в «Барселоне».