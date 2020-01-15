Месси признался, что соперничество с Роналду было для него особенным
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«Это было особое соперничество, которое сохранится навсегда. Нелегко поддерживать определённый уровень долгое время. Мы играли за команды, в которых требовалось очень многое, за «Реал» и «Барселону». Это лучшие команды в мире», — приводит слова Месси DAZN.
По его мнению, они шли на равных долгое время. Кроме того, аргентинец отметил, что для него данное соперничество было очень приятным, а также за этим было интересно наблюдать болельщикам.
«Когда Криштиану играл за «Реал», наши матчи всегда получались особенными. Теперь эти времена прошли, у нас больше опыта, и надо смотреть вперёд», — добавил Месси.
Ранее Месси поблагодарил тренера Эрнесто Вальверде за его работу в «Барселоне».