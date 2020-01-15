«Бенфика» с российским вратарём Злобиным в составе вышла в полуфинал Кубка Португалии

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Лиссабонская «Бенфика» победила «Риу Аве» в матче 1/4 финала Кубка Португалии по футболу.
«Бенфика» с российским вратарём Злобиным в составе вышла в полуфинал Кубка Португалии
  • © HMB Media/Valter Gouveia via www
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе клуба из столицы Португалии дубль оформил Харис Сеферович, а также отличился Франко Серви. У гостей забили Лукас Пиазон и Мехди Тареми.

Российский голкипер «Бенфики» Иван Злобин провёл на поле все 90 минут матча.

Ранее футболист «Зенита» Сердар Азмун вошёл в историю после автогола в матче с «Бенфикой».

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