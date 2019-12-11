Футболист «Зенита» Азмун вошёл в историю после автогола в матче с «Бенфикой»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун стал первым в истории форвардом российского клуба, который поразил свои ворота в матче Лиги чемпионов.

Иранец отметился автоголом в заключительном матче группового этапа ЛЧ с лиссабонской «Бенфикой».

До этого в свои ворота забивали только защитники и хавбеки российских команд.

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу «Бенфики». Таким образом, «Зенит» занял четвёртое место в группе и вылетел из еврокубков.

Ранее сообщалось, что финт футболиста «Бенфики» в матче с «Зенитом» признан моментом дня в ЛЧ.