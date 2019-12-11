Финт футболиста «Бенфики» в матче с «Зенитом» признан моментом дня в ЛЧ
- © Pedro Fiuza/Xinhua
- globallookpress.com
Видео финта опубликовано в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча шестого тура ЛЧ прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу «Бенфики». Таким образом, «Зенит» занял четвёртое место в группе и вылетел из еврокубков.
Ранее экс-тренер сборной России Александр Бородюк объяснил, почему «Зенит» проиграл «Бенфике» в ЛЧ.
😏 Автором Момента дня становится Адель Таарабт из "Бенфики" 🔥#ЛигаЧемпионов | @Mastercardpic.twitter.com/WCuUGV4Hsu— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 10, 2019