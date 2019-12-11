Финт футболиста «Бенфики» в матче с «Зенитом» признан моментом дня в ЛЧ

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Финт полузащитника лиссабонской «Бенфики» Аделя Таарабта в матче с петербургским «Зенитом» признан моментом игрового дня в Лиге чемпионов.
Финт футболиста «Бенфики» в матче с «Зенитом» признан моментом дня в ЛЧ
  • © Pedro Fiuza/Xinhua
  • globallookpress.com

Видео финта опубликовано в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча шестого тура ЛЧ прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу «Бенфики». Таким образом, «Зенит» занял четвёртое место в группе и вылетел из еврокубков.

Ранее экс-тренер сборной России Александр Бородюк объяснил, почему «Зенит» проиграл «Бенфике» в ЛЧ.

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