Финт футболиста «Бенфики» в матче с «Зенитом» признан моментом дня в ЛЧ

Финт полузащитника лиссабонской «Бенфики» Аделя Таарабта в матче с петербургским «Зенитом» признан моментом игрового дня в Лиге чемпионов.

Видео финта опубликовано в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча шестого тура ЛЧ прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу «Бенфики». Таким образом, «Зенит» занял четвёртое место в группе и вылетел из еврокубков.

Ранее экс-тренер сборной России Александр Бородюк объяснил, почему «Зенит» проиграл «Бенфике» в ЛЧ.