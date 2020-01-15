Каспарайтис считает, что новый контракт Бекстрёма с «Вашингтоном» хорошо повлияет на Овечкина

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис выразил мнение, что подписание нового контракта клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» с Никласом Бекстрёмом положительно повлияет на капитана команды россиянина Александра Овечкина.

«И Овечкин, и Бекстрём — это определяющие фигуры для «Вашингтона». Они вместе выиграли первый в истории Кубок Стэнли для «Кэпиталз». Согласитесь, это о многом говорит. У Бекстрёма, конечно, пенсионный контракт, для лиги и клуба это тяжело, но для Овечкина круто», — цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».

Он также предположил, что оба игрока были бы рады завершить карьеру в «Кэпиталз», поэтому болельщикам необходимо просто дождаться решения Овечкина.

Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, а Бекстрём — с 2007-го. В 2018 году они выиграли с командой Кубок Стэнли.

Ранее Бекстрём рассказал, когда Овечкин должен подписать новый контракт с «Вашингтоном».