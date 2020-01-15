Бекстрём рассказал, когда Овечкин должен подписать новый контракт с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал, когда капитан команды россиянин Александр Овечкин должен будет подписать новое соглашение с клубом.

«Буду каждый день ему звонить и спрашивать, что произошло. Если я всё правильно понимаю, Ови подпишет бумаги 2 июля. Не думаю, что ему потребуется помощь. Он сам справится. Он тоже упрямый. Так что всё в порядке», — приводит слова Бекстрёма пресс-служба НХЛ.

Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, а Бекстрём — с 2007-го. В 2018 году они выиграли с командой Кубок Стэнли.

Ранее Бекстрём подписал контракт с «Вашингтоном» на сумму $46 млн.