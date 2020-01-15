Бекстрём рассказал, когда Овечкин должен подписать новый контракт с «Вашингтоном»

Короткая ссылка
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал, когда капитан команды россиянин Александр Овечкин должен будет подписать новое соглашение с клубом.
Бекстрём рассказал, когда Овечкин должен подписать новый контракт с «Вашингтоном»
  • Reuters

«Буду каждый день ему звонить и спрашивать, что произошло. Если я всё правильно понимаю, Ови подпишет бумаги 2 июля. Не думаю, что ему потребуется помощь. Он сам справится. Он тоже упрямый. Так что всё в порядке», — приводит слова Бекстрёма пресс-служба НХЛ.

Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, а Бекстрём — с 2007-го. В 2018 году они выиграли с командой Кубок Стэнли.

Ранее Бекстрём подписал контракт с «Вашингтоном» на сумму $46 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить