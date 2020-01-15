Хоккеист «Нэшвилла» забросил шайбу в стиле Свечникова в матче с «Эдмонтоном»

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Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг отметился лакросс-голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист «Нэшвилла» забросил шайбу в стиле Свечникова в матче с «Эдмонтоном»
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Форсберг забросил шайбу на 11-й минуте регулярного чемпионата.

Напомним, что в этом сезоне подобным голом дважды отметился российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на чистое второе место по голам в большинстве среди россиян в НХЛ.

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