Хоккеист «Нэшвилла» забросил шайбу в стиле Свечникова в матче с «Эдмонтоном»
- Reuters
- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
Форсберг забросил шайбу на 11-й минуте регулярного чемпионата.
Напомним, что в этом сезоне подобным голом дважды отметился российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на чистое второе место по голам в большинстве среди россиян в НХЛ.
OMG OMG OMG OMG#Preds | @gohermitagepic.twitter.com/8nPUPKoYki— Nashville Predators (@PredsNHL) January 15, 2020