Гол Гурьянова помог «Далласу» победить «Колорадо» в НХЛ

«Даллас Старз» в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. При этом «Старз» проигрывал 0:2 после первого периода.

В составе хозяев отличились Никита Задоров и Габриэль Ландеског. У «Далласа» шайбы забросили Денис Гурьянов, Джейсон Дикинсон и Эса Линделль.

Для «Эвеланш» это поражение стало четвёртым подряд.

Ранее «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Никиты Гусева.