Гол Гурьянова помог «Далласу» победить «Колорадо» в НХЛ
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Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. При этом «Старз» проигрывал 0:2 после первого периода.
В составе хозяев отличились Никита Задоров и Габриэль Ландеског. У «Далласа» шайбы забросили Денис Гурьянов, Джейсон Дикинсон и Эса Линделль.
Для «Эвеланш» это поражение стало четвёртым подряд.
Ранее «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Никиты Гусева.