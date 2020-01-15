Гол Гурьянова помог «Далласу» победить «Колорадо» в НХЛ

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«Даллас Старз» в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Гурьянова помог «Далласу» победить «Колорадо» в НХЛ
  • Reuters
  • © Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. При этом «Старз» проигрывал 0:2 после первого периода.

В составе хозяев отличились Никита Задоров и Габриэль Ландеског. У «Далласа» шайбы забросили Денис Гурьянов, Джейсон Дикинсон и Эса Линделль. 

Для «Эвеланш» это поражение стало четвёртым подряд.

Ранее «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Никиты Гусева.

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