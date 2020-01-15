«Нью-Джерси» уступил «Торонто» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Гусева

«Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Торонто и завершилась в пользу хозяев — 7:4.

В составе канадского коллектива хет-трик оформил Остон Мэттьюс, по разу отличились Джон Таварес, Фредерик Готье, Зак Хайман, Вильям Нюландер. У гостей также хет-триком отметился Блейк Коулман, один гол в свой актив записал Пи Кей Суббэн.

Российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев сделал результативную передачу.

В следующем матче «Мэйпл Лифс» сыграет с «Калгари Флэймз», а «Нью-Джерси» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что гол Никиты Кучерова и 38 сейвов Андрея Василевского помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одолеть «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ.