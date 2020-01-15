Гол Кучерова и 38 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть «Лос-Анджелес» в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии буллитов одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Кучерова и 38 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть «Лос-Анджелес» в НХЛ
  • globallookpress.com

Основное время встречи, прошедшей в Тампе, завершилось со счётом 3:3.

В составе хозяев отличились Алекс Киллорн, Никита Кучеров и Стивен Стэмпкос. У «Кингз» шайбы забросили Джефф Картер, Кайл Клиффорд и Дастин Браун.

В серии буллитов победу «Лайтнинг» принёс гол Стэмпкоса — 4:3.

Российский защитник «Тампы» Александр Волков сделал результативную передачу, также голевым пасом отметился другой россиянин — Николай Прохоркин, выступающий за «Лос-Анджелес». Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 38 бросков из 41.

Ранее три очка Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» разгромить «Миннесоту Уайлд» в НХЛ.

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