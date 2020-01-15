Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Миннесоту» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал разгромную победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 7:3.

В составе хозяев дубль оформил россиянин Евгений Малкин, а также по разу отличились Джаред Макканн, Брайан Раст, Сидни Кросби, Доминик Симон и Алекс Гальченюк. У «Уайлд» две шайбы забросил Зак Паризе, и один гол на свой счёт записал Маркус Фолиньо.

Малкин также отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал три матча.

Для «Пингвинз» эта победа стала четвёртой подряд.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист «Тампы» Александр Волков набрал первое очко в НХЛ.