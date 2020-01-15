Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Миннесоту» в НХЛ

Короткая ссылка
«Питтсбург Пингвинз» одержал разгромную победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Миннесоту» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 7:3.

В составе хозяев дубль оформил россиянин Евгений Малкин, а также по разу отличились Джаред Макканн, Брайан Раст, Сидни Кросби, Доминик Симон и Алекс Гальченюк. У «Уайлд» две шайбы забросил Зак Паризе, и один гол на свой счёт записал Маркус Фолиньо.

Малкин также отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал три матча. 

Для «Пингвинз» эта победа стала четвёртой подряд.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист «Тампы» Александр Волков набрал первое очко в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить