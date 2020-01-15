Экс-футболист Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.

«В Нидерландах людям абсолютно всё равно, что происходит в других странах. У нас, когда читаешь российскую прессу или смотришь телевизор, всё время кажется, что о нашей стране всё время говорят, что мы особенные. На самом деле там вообще никто ничего про Россию не знает, кроме общих вещей. Да и про другие страны, как я понимаю, тоже не особо», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».

По его словам, в Нидерландах люди думают в большей степени о себе и о своей стране. Он также отметил, что жители страны не очень любят воинствующие и проявляющие агрессию государства.

«Но мы не одни такие, в таком же контексте там говорят об американцах. К ним они также относятся не очень хорошо, потому что они тоже пытаются устраивать войны», — добавил Березуцкий.

Василий Березуцкий вместе с братом Алексеем с 2018 по 2019 год работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в нидерландском «Витессе».

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