Ватутин: победа ЦСКА над «Реалом» для многих стала неожиданной

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу армейцев над мадридским «Реалом» (60:55) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Ватутин: победа ЦСКА над «Реалом» для многих стала неожиданной
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«Отличная игра, волевая победа, для многих она стала неожиданной. У нас есть проблемы с травмами, а «Реал» приехал, имея рекордную победную серию из 13 матчей и сыгранный состав. Я получил после матча массу поздравлений, все отмечают характер команды. Были проблемы в первой половине, но ребята показали невероятную волю к победе. Терпели в защите и боролись за каждый мяч, наш шанс был только в борьбе. И мы его использовали», — цитирует функционера ТАСС.

Ранее главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что против «Реала» его команда показала одну из лучших защит в истории.

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