Итудис: против «Реала» ЦСКА показал одну из лучших защит в истории

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итоги матча своей команды с мадридским «Реалом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Армейцы сумели победить на своей площадке, хотя матч складывался для них непросто (60:55). Испанский клуб прервал победную серию из 13 игр.

«Мы включились в борьбу только во второй четверти, в перерыве имели жёсткий, честный и долгий разговор — из-за этого наша разминка перед второй половиной получилась очень короткой. И ту борьбу, которую мы показывали во второй четверти, мы перенесли в третью и четвертую. Мы пропустили 55 очков от «Реала» — наверное, это один из лучших результатов нашей команды в защите в истории, и один из худших для мадридцев в нападении. Мы показывали победный баскетбол, показали огромный характер и подключили к игре болельщиков. Мы боролись, подбирали, получали «ничейные» мячи. Мы счастливы победе, но пока не выиграли титул», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Химки» уступили «Валенсии» в матче Евролиги.