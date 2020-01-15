Итудис: против «Реала» ЦСКА показал одну из лучших защит в истории

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итоги матча своей команды с мадридским «Реалом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Итудис: против «Реала» ЦСКА показал одну из лучших защит в истории
  • globallookpress.com

Армейцы сумели победить на своей площадке, хотя матч складывался для них непросто (60:55).  Испанский клуб прервал победную серию из 13 игр.

«Мы включились в борьбу только во второй четверти, в перерыве имели жёсткий, честный и долгий разговор — из-за этого наша разминка перед второй половиной получилась очень короткой. И ту борьбу, которую мы показывали во второй четверти, мы перенесли в третью и четвертую. Мы пропустили 55 очков от «Реала» — наверное, это один из лучших результатов нашей команды в защите в истории, и один из худших для мадридцев в нападении. Мы показывали победный баскетбол, показали огромный характер и подключили к игре болельщиков. Мы боролись, подбирали, получали «ничейные» мячи. Мы счастливы победе, но пока не выиграли титул», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Химки» уступили «Валенсии» в матче Евролиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить