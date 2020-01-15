Медведев, Хачанов и Рублёв попали в список сеяных на Australian Open
Россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв стали сеяными в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
- Reuters
Возглавил посев у мужчин испанец Рафаэль Надаль, в то время как серб Новак Джокович получил второй порядковый номер.
Ранее Рублёв заявил, что ему было приятно первый раз в жизни войти в топ-20 рейтинга АТР.
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