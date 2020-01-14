Рублёв: приятно первый раз в жизни войти в топ-20 рейтинга АТР

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Россиянин Андрей Рублёв, впервые в карьере вошедший в двадцатку лучших теннисистов планеты, заявил, что постарается однажды возглавить рейтинг.
Рублёв: приятно первый раз в жизни войти в топ-20 рейтинга АТР
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Надеюсь, у меня получится сохранять настрой и уровень, продолжая улучшаться, улучшаться и улучшаться. Мне безумно приятно впервые в жизни войти в топ-20. Понятное дело, я играю в теннис для того, чтобы попробовать стать лучшим в мире. У меня никогда не было такого в голове, чтобы стать теннисистом топ-30, топ-20 или топ-10. Всегда старался прибавлять в вещах, которые от меня зависят, и пахать каждый день на тренировках. О рейтинге никогда не думал», — цитирует Рублёва РИА Новости

В обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Рублёв занимает 18-ю строчку.

Ранее Чесноков заявил, что Рублёв предпочёл деньгам за участие в ATP Cup сыграть на турнире в Дохе.

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