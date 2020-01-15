Призёр юношеских ОИ: Тутберидзе не строгая, а требовательная

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Бронзовый призёр юношеской Олимпиады в Лозанне по фигурному катанию в одиночном турнире Даниил Самсонов рассказал о тренировках под руководством Этери Тутберидзе.
Призёр юношеских ОИ: Тутберидзе не строгая, а требовательная
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«Этери Георгиевна не ставит нам задачи на каждые соревнования. Она знает, что я на многое способен. Я всегда стремлюсь прежде всего показать чистое катание, чтобы на меня могли рассчитывать и в дальнейшем. В группе Тутберидзе меня встретили хорошо. На самой первой тренировке я старался продемонстрировать весь свой технический набор, прыгал двойные, тогда только их и умел. Но мне сказали: «У нас двойные не прыгают, только тройные». Первые дни я побаивался, затем привык. Да и ребята меня поддерживали, говорили: «Не бойся, всё будет хорошо». Этери Георгиевна не строгая, она требовательная. Хочет, чтобы мы показывали свой максимум», — приводит слова спортсмена «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что продюсер Яна Рудковская критически отозвалась о суммах гонораров, которые выплачивает хореограф Илья Авербух фигуристке Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу.

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