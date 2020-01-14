Навка намекнула на участие Загитовой в своём новом ледовом шоу

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка анонсировала своё новое ледовое шоу намекнув, что в нём примет участие победительница ОИ в Пхёнчхане Алина Загитова.
Навка намекнула на участие Загитовой в своём новом ледовом шоу
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«Уже сейчас вы имеете возможность приобрести билеты на наше новое шоу, которое состоится в декабре 2020-го — январе 2021 года. Название и подробности мы пока держим в секрете, однако скоро всё расскажем!» — гласит сообщение странице Navka_Show в Instagram, где на фото изображена Загитова.

Фигуристка объявила о приостановлении профессиональной карьеры в декабре 2019 года. Спортсменка приняла участие в ледовом шоу Навки «Спящая красавица», где исполнила главную роль.

Ранее грузинская фигуристка Гедеванишвили выразила мнение о необходимости изменить систему оценивания в женском катании.

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