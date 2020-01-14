Грузинская фигуристка Гедеванишвили считает, что необходимо изменить систему оценивания в женском катании
- РИА Новости
«В компонентах нужно что-то менять. Девочки делают четверные прыжки и почти автоматически получают высокие компоненты. В моих глазах они юниорки, у них нет ещё женского катания», — цитирует «Спорт-экспресс» грузинскую спортсменку.
В настоящее время действующей победительницей Гран-при является 16-летняя Алёна Косторная, а чемпионкой мира и Олимпийских игр — 17-летняя Алина Загитова.
Ранее сообщалось, что канадская фигуристка Уивер поддержала поднятие возрастного ценза в женском катании.