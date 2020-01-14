Грузинская фигуристка Гедеванишвили считает, что необходимо изменить систему оценивания в женском катании

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Двукратный призёр чемпионатов Европы, грузинка Элене Гедеванишвили считает, что в системе оценивания компонентов в одиночном женском фигурном катании необходимы перемены.
Грузинская фигуристка Гедеванишвили считает, что необходимо изменить систему оценивания в женском катании
  • РИА Новости

«В компонентах нужно что-то менять. Девочки делают четверные прыжки и почти автоматически получают высокие компоненты. В моих глазах они юниорки, у них нет ещё женского катания», — цитирует «Спорт-экспресс» грузинскую спортсменку.

В настоящее время действующей победительницей Гран-при является 16-летняя Алёна Косторная, а чемпионкой мира и Олимпийских игр — 17-летняя Алина Загитова.

Ранее сообщалось, что канадская фигуристка Уивер поддержала поднятие возрастного ценза в женском катании.

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