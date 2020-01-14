Канадская фигуристка Уивер поддержала поднятие возрастного ценза в женском катании

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Трёхкратная призёрка чемпионатов мира канадская фигуристка Кейтлин Уивер поддержала идею увеличить возрастной ценз в женском катании.
Канадская фигуристка Уивер поддержала поднятие возрастного ценза в женском катании
  • РИА Новости

«Я поддерживаю поднятие возрастного ценза. Сейчас всё выглядит как гонка, кто больше может исполнить в юном возрасте. Мне кажется, в фигурном катании люди привязываются к личностям. За последние годы я потеряла счёт этим девочкам. Они невероятны, трудолюбивы и заслуживают уважения. Но мне тяжело видеть их быстрый подъём и выпадение из спорта. Для меня лучший пример продолжительной карьеры — это Евгений Плющенко. То, что он так долго был наверху, обеспечивает ему почёт и влияние в мире спорта», — цитирует Уивер «Спорт-Экспресс».

Канадская спортсменка добавила, что хотела бы узнать мнение по этому поводу известного российского тренера Этери Тутберидзе.

Ранее финская фигуристка Корпи высказалась о методах работы Тутберидзе.

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