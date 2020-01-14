Финская фигуристка Корпи высказалась о методах работы Тутберидзе

Бывшая финская фигуристка Киира Корпи поделилась мнением о работе российского тренера Этери Тутберидзе и четверных прыжках в современном женском катании.

«Я бы сказала Этери, что она невероятный тренер, она сама была танцовщицей, так что у неё есть прекрасный подход к созданию историй вокруг фигуристов, подбору музыки. Она хорошо чувствует. Думаю, в техническом плане она прекрасный тренер, может быть, ей стоит задуматься о более позднем выводе на пик учениц», — приводит слова Корпи «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что понимает точку зрения Тутберидзе и что та просто использует действующие правила.

«Это не её вина, что она выжимает из правил максимум. Было бы интересно спросить о травмах. Догадываюсь, что многие спортсмены ломались, и интересно, насколько велика их доля? Сколько людей травмировались ради того, чтобы мы говорили сейчас: «О, она воспитывает этих прекрасных девочек с квадами!» И никто о них ведь не знает, мы не видим их», — добавила финская фигуристка, завершившая карьеру в возрасте 27 лет.

Четверные прыжки есть в арсенале двух 15-летних учениц Тутберидзе — Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Арутюнян прокомментировал критику в адрес Тутберидзе, которую упрекают в конвейерном методе работы.