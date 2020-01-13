Тренер Арутюнян о методах Тутберидзе: в Америке другой подход к детям

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Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал критику в адрес своей коллеги Этери Тутберидзе, которую упрекают в конвейерном методе работы.
Тренер Арутюнян о методах Тутберидзе: в Америке другой подход к детям
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«В России тренеры делают то, что не могут делать их коллеги ни в одной стране мира. Дети с пяти лет становятся профессионалами. Нигде такого нет! Естественно, соперничать с 10—12-летними российскими фигуристами их сверстникам невозможно. Если перед тренером ставится задача побеждать всех, начиная с юниорских соревнований, с ней в России успешно справляются. В Америке другой подход», — приводит слова наставника двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена «Большой спорт».

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