Тренер Арутюнян о методах Тутберидзе: в Америке другой подход к детям

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал критику в адрес своей коллеги Этери Тутберидзе, которую упрекают в конвейерном методе работы.

«В России тренеры делают то, что не могут делать их коллеги ни в одной стране мира. Дети с пяти лет становятся профессионалами. Нигде такого нет! Естественно, соперничать с 10—12-летними российскими фигуристами их сверстникам невозможно. Если перед тренером ставится задача побеждать всех, начиная с юниорских соревнований, с ней в России успешно справляются. В Америке другой подход», — приводит слова наставника двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена «Большой спорт».

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