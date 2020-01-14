Менеджер Махачева заявил, что россиянин встретится с соперником из топ-10 рейтинга UFC

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Ислама Махачева, рассказал о поисках следующего соперника для спортсмена.

«Думаю, соперником будет кто-то из топовых бойцов UFC. Есть кандидатуры, в ближайшие две недели мы определимся. Это бойцы из топ-10. Мы нацелены на то, чтобы Ислам провёл бой 18 апреля», — цитирует Магомедова «Спорт-Экспресс».

В настоящее время Махачев занимает 14-е место в рейтинге лучших бойцов лёгкого веса UFC. Чемпионом в данном дивизионе является другой россиянин, Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Туменов выразил мнение, что рано или поздно реванш Нурмагомедова и Макгрегора состоится.