Менеджер Махачева заявил, что россиянин встретится с соперником из топ-10 рейтинга UFC

Короткая ссылка
Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Ислама Махачева, рассказал о поисках следующего соперника для спортсмена.
Менеджер Махачева заявил, что россиянин встретится с соперником из топ-10 рейтинга UFC
  • РИА Новости

«Думаю, соперником будет кто-то из топовых бойцов UFC. Есть кандидатуры, в ближайшие две недели мы определимся. Это бойцы из топ-10. Мы нацелены на то, чтобы Ислам провёл бой 18 апреля», — цитирует Магомедова «Спорт-Экспресс».

В настоящее время Махачев занимает 14-е место в рейтинге лучших бойцов лёгкого веса UFC. Чемпионом в данном дивизионе является другой россиянин, Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Туменов выразил мнение, что рано или поздно реванш Нурмагомедова и Макгрегора состоится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить