Единственная медалистка ОИ из Ирана покинула страну по политическим соображениям

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2016 по тхэквондо Кимия Ализаде покинула Иран и намерена обосноваться в Европе.

«Я являюсь одной из миллионов угнетённых иранских женщин. Они отправляли меня, куда хотели. Я носила всё, что мне говорили, повторяла каждое их слово. Каждый раз они использовали меня, когда считали нужным. Я не хочу ничего, кроме тхэквондо, безопасности, счастливой и здоровой жизни. До свидания, благородный народ Ирана», — говорится в публикации Ализаде в Instagram.

Спортсменка заявила, что переезжает в Европу, однако не назвала страну. Ализаде является единственной иранской спортсменкой, которая завоевала медаль Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт сбор в ОАЭ, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.