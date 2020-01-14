«ОЭРДЖИ Юниор» с десятью полевыми игроками победил «Динамо», прервав серию из 46 поражений подряд в МХЛ

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В матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) китайский «ОЭРДЖИ Юниор» добыл первую победу в текущем сезоне, обыграв московское «Динамо».
«ОЭРДЖИ Юниор» с десятью полевыми игроками победил «Динамо», прервав серию из 46 поражений подряд в МХЛ
  • © mhl.ru / Facebook

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу китайского клуба. Единственную шайбу в матче забросил Ярослав Сергиевский.

«ОЭРДЖИ Юниор» вышел на матч с десятью полевыми игроками — шестью защитниками и четырьмя нападающими. Клуб прервал серию из 46 поражений подряд. Команда набрала первые очки в МХЛ, имея разницу заброшенных и пропущенных шайб 58:330.

Ранее сообщалось, что сборная Востока победила команду Запада на Кубке вызова МХЛ.

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