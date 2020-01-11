Сборная Востока победила команду Запада на Кубке вызова МХЛ

Сборная Востока одержала победу над командой Запада в матче Кубка вызова Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 5:3 в пользу представителей Восточной конференции МХЛ.

Победу команде Востока принесли шайбы Германа Шапорева, Дмитрия Шешина, Егора Чинахова и Ивана Савчика, оформившего дубль.

Сборная Запада ответила голами Никиты Гончарова, Арвилса Бергманиса и Ивана Бунова.

Таким образом, сборная Востока в третий раз за историю проведения турнира и впервые с 2013 года стала обладателем Кубка вызова. В активе сборной Запада восемь побед.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Барыс» в матче КХЛ.