Сборная Востока победила команду Запада на Кубке вызова МХЛ

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Сборная Востока одержала победу над командой Запада в матче Кубка вызова Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).
Сборная Востока победила команду Запада на Кубке вызова МХЛ
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 5:3 в пользу представителей Восточной конференции МХЛ.

Победу команде Востока принесли шайбы Германа Шапорева, Дмитрия Шешина, Егора Чинахова и Ивана Савчика, оформившего дубль.

Сборная Запада ответила голами Никиты Гончарова, Арвилса Бергманиса и Ивана Бунова.

Таким образом, сборная Востока в третий раз за историю проведения турнира и впервые с 2013 года стала обладателем Кубка вызова. В активе сборной Запада восемь побед.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Барыс» в матче КХЛ.

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