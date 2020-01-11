Сборная Востока победила команду Запада на Кубке вызова МХЛ
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Москве на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 5:3 в пользу представителей Восточной конференции МХЛ.
Победу команде Востока принесли шайбы Германа Шапорева, Дмитрия Шешина, Егора Чинахова и Ивана Савчика, оформившего дубль.
Сборная Запада ответила голами Никиты Гончарова, Арвилса Бергманиса и Ивана Бунова.
Таким образом, сборная Востока в третий раз за историю проведения турнира и впервые с 2013 года стала обладателем Кубка вызова. В активе сборной Запада восемь побед.
Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Барыс» в матче КХЛ.