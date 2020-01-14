Норвежский шахматист Карлсен установил мировой рекорд по количеству партий подряд без поражений

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал автором наиболее длительной беспроигрышной серии в истории шахмат.
Норвежский шахматист Карлсен установил мировой рекорд по количеству партий подряд без поражений
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Благодаря ничьей с голландцем Йорденом ван Форестом на турнире в Вейк-ан-Зее Карлсен довёл свою беспроигрышную серию до 111 матчей подряд. Норвежец побил рекорд советского и российского гроссмейстера Сергея Тивякова, который был установлен в 2005 году.

Карлсен является действующим чемпионом мира по классическим шахматам, а также блицу и рапиду.

Ранее сообщалось, что шахматисты Дубов и Артемьев проиграли в третьем туре соревнований в Вейк-ан-Зее.

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