Норвежский шахматист Карлсен установил мировой рекорд по количеству партий подряд без поражений
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- РИА Новости
Благодаря ничьей с голландцем Йорденом ван Форестом на турнире в Вейк-ан-Зее Карлсен довёл свою беспроигрышную серию до 111 матчей подряд. Норвежец побил рекорд советского и российского гроссмейстера Сергея Тивякова, который был установлен в 2005 году.
Карлсен является действующим чемпионом мира по классическим шахматам, а также блицу и рапиду.
Ранее сообщалось, что шахматисты Дубов и Артемьев проиграли в третьем туре соревнований в Вейк-ан-Зее.