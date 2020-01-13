Шахматисты Дубов и Артемьев проиграли в третьем туре соревнований в Вейк-ан-Зее

Короткая ссылка
В нидерландском Вейк-ан-Зее состоялись партии третьего тура шахматного супертурнира.
Шахматисты Дубов и Артемьев проиграли в третьем туре соревнований в Вейк-ан-Зее
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Российские гроссмейстеры выступили неудачно. Так, Даниил Дубов уступил чёрными фигурами голландцу Йордену ван Форесту, а Владислав Артемьев тем же цветом капитулировал перед Алирезой Фируджей, который формально представляет Иран, но просит не ассоциировать себя с этой страной. Никита Витюгов белыми сыграл вничью с американцем Уэсли Со.

Турнирное положение единолично возглавляет Фируджа, имеющий 2,5 очка. У Со, итальянца Фабио Каруаны и ван Фореста по два балла. Дубов и Артемьев набрали по 1,5 очка, Витюгов — одно.

Ранее сообщалось, что Александра Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в шестой партии матча за шахматную корону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить