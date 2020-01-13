Шахматисты Дубов и Артемьев проиграли в третьем туре соревнований в Вейк-ан-Зее

В нидерландском Вейк-ан-Зее состоялись партии третьего тура шахматного супертурнира.

Российские гроссмейстеры выступили неудачно. Так, Даниил Дубов уступил чёрными фигурами голландцу Йордену ван Форесту, а Владислав Артемьев тем же цветом капитулировал перед Алирезой Фируджей, который формально представляет Иран, но просит не ассоциировать себя с этой страной. Никита Витюгов белыми сыграл вничью с американцем Уэсли Со.

Турнирное положение единолично возглавляет Фируджа, имеющий 2,5 очка. У Со, итальянца Фабио Каруаны и ван Фореста по два балла. Дубов и Артемьев набрали по 1,5 очка, Витюгов — одно.

Ранее сообщалось, что Александра Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в шестой партии матча за шахматную корону.