Селянне поздравил Овечкина, который обошёл его в списке лучших снайперов в истории НХЛ
- Reuters
«Алекс, поздравляю с тем, что ты обошёл меня в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У тебя впереди ещё много голов. Продолжай получать удовольствие, это главное», — заявил Селянне в видеообращении в Twitter.
👏Congrats @ovi8 keep it going my friend👏💪 Many many more to come (895...)😊 https://t.co/BCgp1G9gZQ— Teemu Selanne (@TeemuSel8nne) January 14, 2020
Благодаря дублю в ворота «Каролины Харрикейнз» 34-летний россиянин вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ по данному показателю, опередив Теему Селянне. Теперь на счету россиянина 686 голов, а в активе финского хоккеиста — 684 гола.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам.