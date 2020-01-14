Селянне поздравил Овечкина, который обошёл его в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Легендарный финский нападающий Теему Селянне поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с тем, что россиянин поднялся на 11-ю строчку в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Алекс, поздравляю с тем, что ты обошёл меня в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У тебя впереди ещё много голов. Продолжай получать удовольствие, это главное», — заявил Селянне в видеообращении в Twitter.

👏Congrats @ovi8 keep it going my friend👏💪 Many many more to come (895...)😊 https://t.co/BCgp1G9gZQ — Teemu Selanne (@TeemuSel8nne) January 14, 2020

Благодаря дублю в ворота «Каролины Харрикейнз» 34-летний россиянин вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ по данному показателю, опередив Теему Селянне. Теперь на счету россиянина 686 голов, а в активе финского хоккеиста — 684 гола.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам.