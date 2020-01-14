Овечкин вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам

Российский нападающий Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», вышел на 11-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным шайбам.

В матче с «Каролина Харрикейнз» 34-летний россиянин оформил дубль, забросив свои 685-ю и 686-ю шайбы за карьеру в НХЛ, и вышел на чистое 11-е место в истории лиги по данному показателю, опередив Теему Селянне, в активе которого 684 гола.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу (801), а замыкает тройку лучших Яромир Ягр (766).

Ранее сообщалось, что Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, Овечкин — второй.